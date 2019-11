Schianto all'incrocio maledetto, traffico in tilt e tre feriti: grave una donna

Schianto all’incrocio maledetto, tre persone all’ospedale e caos traffico. Altra giornata da dimenticare in via Conca, dove a mezzogiorno in un incidente tra due auto, all’intersezione con la Flaminia, sono rimaste ferite tre persone.

A riportare le conseguenze peggiori è stata una donna di 56 anni, portata in codice rosso al vicino pronto soccorso per un trauma toracico. Non è comunque in pericolo di vita. Meno preoccupanti le condizioni degli altri feriti, due anziani: un uomo di 75 anni e una donna di 86. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e i mezzi della Croce Gialla di Agugliano e Falconara.

Il traffico è andato subito in tilt, con lunghe code e problemi per la viabilità, gestiti dalla polizia stradale di Senigallia, che ha effettuato i rilievi, e da tre pattuglie dei vigili urbani.