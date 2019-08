Incidente all’alba, scontro tra auto all’incrocio: ferita una donna

Incidente alle prime luci del mattino. Intorno alle 5 una Smart e una Fiat Qubo si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento all’incrocio tra via Torresi, via Grazie e via Tavernelle. Ad avere la peggio è stata la donna a bordo della Smart, una 40enne, che ha riportato una lesione ad un braccio.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla che ha accompagnato l’automobilista a Torrette con un codice di media gravità