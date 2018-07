Con l'auto esce di strada e abbatte un palo della luce, ferito

Esce di strada e finisce contro un palo della luce abbattendolo. È successo a Loreto in via Manzoni attornoa alle 3.30 di questa mattina. Per cause in fase di accertamento un giovane ha perdeva il controllo del mezzo ed è finito contro il palo.

I vigili del fuoco hanno soccorso il conducente, dopo le prime cure sul posto veniva trasportato dal personale del 118 all’ospedale regionale di Torrette per trauma cranico, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.