Frontale da spavento tra auto e furgone, viabilità bloccata nell’ora di punta

Un impatto frontale violentissimo tra due vetture ha mandato il traffico in tilt stamattina lungo via d’Ancona a Osimo. L’incidente è avvenuto alle 8 all’incrocio con via Molinaccio, ha coinvolto un furgone Iveco 35 condotto da un 52enne romeno e una Fiat Punto guidata da una 34enne anconetana.

Illesi entrambi i conducenti ma, oltre al grande spavento, le ripercussioni sulla viabilità sono state pesanti. Nell’ora di punta infatti il traffico si è congestionato a causa dei rilevamenti e della pulizia del manto stradale. Dopo il violento impatto infatti, sull’asfalto si sono riversati i liquidi delle vetture e diverse parti di vetro. Le operazioni si stanno concludendo in questi minuti. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Osimo.