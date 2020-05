La "Fase 2" parte con l'incidente: auto contro bus, uomo in ospedale e traffico in tilt

Esce dal parcheggio e prende in pieno il bus in arrivo. Il conducente dell’autovettura, un uomo di 57anni, è stato portato a Torrette con un codice di media gravità. Difficoltà di circolazione per il traffico che si è subito congestionato.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 nella corsia che porta al teatro delle Muse. Secondo una prima ricostruzione, la Smart ha colpito l’autobus mentre stava lasciando la piazzola di sosta. Il conducente, soccorso dall’automedica del 118 e dalla Croce Gialla, è stato portato al pronto soccorso con un codice giallo. Sul posto anche la polizia municipale che, oltre ad effettuare i rilievi per stabilire le esatte circostanze dell’incidente, hanno dovuto regolar la circolazione. Via XXIX settembre infatti si è subito congestionata con una lunga fila di vetture e bus.



