Incidente sulla Statale, diversi feriti e traffico bloccato

Violento incidente sulla Statale all’altezza della Caffetteria e traffico bloccato. Le dinamiche non sono ancora conosciute, sul posto i mezzi della Croce Rossa di Ancona, l’automedica del 118 e i Vigili del Fuoco. Non si conose ancora il numero delle persone coinvolte né le loro condizioni, ma alcuni feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. L’incidente ha mandato in tilt il traffico in entrambe le direzioni, paralizzando letteralmente la circolazione tra Torrette e il luogo dell’impatto in direzione Jesi.

Aggiornamento delle 19.30. Tra i feriti anche una ragazza di 23 anni, trasportata dall Croce Gialla di Ancona all'ospedale di Torrette con un codice verde. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

(SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO)