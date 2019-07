Cade con lo scooter e resta ferito: pomeriggio di paura per un 14enne

Pomeriggio di paura lungo la via del Conero per un 14enne rimasto ferito dopo la caduta con lo scooter. E’ successo intorno alle 15 tra la curva conosciuta come “la vedova” e un distributore di benzina. Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla e il giovane è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. Secondo le prime informazioni il ragazzo ha riportato una lesione a un arto inferiore.