Schianto tra auto e scooter sulla statale, paura per il centauro: atterra l' eliambulanza

Incidente stradale nel pomeriggio lungo la Statale 16 all’altezza di Castelfidardo. Intorno alle 16, per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter condotto da un 25enne si è scontrato contro una Renault.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per regolare la viabilità, i mezzi del 118 e l’ambulanza della Croce Bianca di Numana. Le condizioni del giovane però sono subito sembrate gravi tanto che, dopo i primissimi interventi di soccorso del personale medico, è stato necessario il trasporto a Torrette in eliambulanza con un codice rosso.