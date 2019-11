L'auto a GPL si schianta contro un veicolo in sosta, arrivano i pompieri: strada chiusa

Una Renault Clio colpisce un’auto in sosta. Un banale incidente senza conseguenze per la 75enne alla guida e le cui cause sono tutte da verificare, che però stamattina ha portato alla chiusura di via Don Luigi Sturzo a Osimo.

Una delle auto infatti era alimentata a GPL ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Via Sturzo è rimasta chiusa al traffico tra le 11 e le 12. Sul posto anche due pattuglie della polizia locale per i rilievi, la donna è stata portata al pronto soccorso dalla Croce Rossa di Osimo in codice verde.