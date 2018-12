La gita di Santo Stefano in moto finisce in tragedia: muore una motociclista

Una gita con le moto per passare insieme e in allegria la giornata di Santo Stefano si è trasformata in tragedia con la morte di una 42enne di Agugliano, deceduta a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale. L'episodio è avvenuto ieri nei pressi di San Ginesio. La vittima, Romina Pertile, era in sella alla sua moto. Con lei, alla guida di altri due motoveicoli, c'erano il fidanzato e un'amica.

Attorno alle 16.30 la donna si è schiantata, tamponandola, contro una Fiat Panda che procedeva nella stessa direzione e che stava per imboccare un'intersezione. Violento l'impatto. La 42enne è stata sbalzata a terra. Il tutto davanti agli occhi del fidanzato. Sul posto sono subito intervenute le squadre del 118 con, per accelerare i soccorsi, l'eliambulanza. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Per chiarire la dinamica dello schianto è intervenuta la polizia stradale.