La gita al lago finisce in tragedia, moto contro camion: Luca è morto sul colpo

La statale umbra è stata fatale per un centauro marchigiano. Luca Giuseppe Prima, 37enne di Mondavio, ha perso la vita dopo che la sua moto si è scontrata con un mezzo pesante mercoledì sera a Castiglione del Lago. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, indaga la polizia stradale di Castiglione del Lago.

Secondo le prime ricostruzioni il motociclista, originario di Bari, era alla guida di una Honda Cbr 600 quando lo schianto lo ha ucciso sul colpo. L'incidente si è verificato lungo la strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, nella zona di Castiglione del Lago. Secondo quanto ricostruito Luca era in viaggio con un amico per una gita al Lago Trasimeno, poi l’incidente fatale contro il cassone di un mezzo di pesante.

LEGGI L’ARTICOLO SU PERUGIATODAY