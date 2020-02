Tamponamento davanti l'Asur, donna ferita e trasportata in ospedale

Una donna di 48 anni, originaria del Perù, è rimasta coinvolta oggi pomeriggio in un tamponamento in via Guerri, davanti l'Asur di Jesi. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato le due auto, una Toyota ed una Ford, a scontrarsi tra loro. Ad avere la peggio è stata proprio la donna che lamentava dolori al collo ed è stata trasportata in ospedale dagli operatori della Croce Verde di Jesi. Per lei solo tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza fisica. Sul posto intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.