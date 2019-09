Viene tamponato e i vigili scoprono che guidava ubriaco: denunciato

Ore 18 di venerdì, via Baldelli, Falconara. Un 56enne falconarese stava guidando la sua Opel Corsa con un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti del consentito. Probabilmente l’avrebbe fatta franca se non fosse stato per una Opel Corsa condotta da un 27enne bosniaco che ha tamponato la sua vettura.

Nessun ferito, ma i rilevamenti della polizia locale hanno accertato la guida in stato di ebbrezza del 56enne ed è scattato il ritiro della patente. L’uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica.