Si schianta contro l'albero e finisce in un fosso, automobilista in ospedale

Incidente stradale ieri pomeriggio, poco prima delle 15, a Falconara in zona Rocca Priora lungo via Clementina. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha centrato in pieno un albero ed è poi finita in un fosso, andando praticamente distrutta. Sul posto 118 e vigili del fuoco che hanno soccorso l'automobilista e messo in sicurezza la zona. Il conducente del veicolo è stato poi trasportato al pronto soccorso di Torrette.