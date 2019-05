Auto contro camper, tre feriti: il più grave è un infermiere

Auto contro camper, schianto da paura sulla Statale 16 dopo la raffineria, non distante dalla ex Montedison, nel territorio di Falconara. L’incidente è avvenuto attorno alle 8 di questa mattina. Ci sono tre feriti gravi, tutti residenti a Montemarciano: il più critico è un infermiere di 36 anni che era alla guida di una Ford C-Max.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Falconara, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e al 118 con l’eliambulanza, ma sicuramente lo schianto è stato provocato da un’inversione di corsia. I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo per liberare i due occupanti del camper rimasti incastrati tra le lamiere, un uomo di 68 anni e la compagna di 48. Una volta liberati, i due feriti sono stati affidati al personale medico del 118, così come l’infermiere che ora si trova in sala emergenza. La Statale 16 è stata chiusa al traffico per circa un’ora.