Schianto in autostrada, giovane perde il controllo e finisce in una scarpata

Questa notte, intorno le 2.45, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A14 direzione nord, nei pressi dell’uscita di Senigallia, dove poco prima si era verificato un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un ragazzo alla guida di una vettura, aveva perso il controllo finendo nella scarpata.

Il personale del 118 dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso di dell'ospedale di Torrette. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas metano e prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo.