Autobus contro auto all'uscita dell'autostrada, donna estratta dalle lamiere

Incidente nella tarda mattinata lungo l'A14, dove i vigili del fuoco sono intervenuti presso l'uscita di Civitanova Marche. Per cause ancora in fase di accertamento un autobus si è scontrato con un'autovettura. Nell'incidente la conducente dell’auto è rimasta bloccata dalle lamiere e non è riuscita ad uscire dall'abitacolo. I vigili del fuoco l'hanno estratta ed affidata al personale del 118 presente sul posto per le cure del caso. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.