Sterza in extremis per evitare l'incidente: la sua auto finisce contro una casa

Sterza sulla propria sinistra per evitare un’automobile in manovra e con la sua Hyundai Tucson si schianta sulla recinzione di un’abitazione. Per fortuna c’è stata solo tanta paura per il 51enne di Porto San Giorgio che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente a Osimo.

Poco dopo le 16 l’uomo stava procedendo lungo via Recanati verso Campocavallo. Una volta arrivato all’incrocio con via dell’Agricoltura si è trovato davanti a una Lancia Y, guidata da un 57enne osimano, che stava entrando da una traversa. Il 51enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Osimo, ha sterzato per evitare l’incidente schiantandosi contro la recinsione di una casa. Sul posto, oltre agli agenti della municipale, è arrivato anche un mezzo della Croce Rossa ma non c’è stato bisogno di soccorso sanitario. Lo schianto ha causato solo danni materiali.

