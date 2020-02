Schianto con l’Ape, feriti due giovani: corsa all’ospedale in codice rosso

MONTE SAN VITO - Una Polo e un’Ape car si sono scontrate ieri in via Selva, a Borghetto di Monte San Vito. I due ragazzi che erano a bordo del piccolo veicolo, un 17 enne e un 15enne, sono rimasti feriti e portati a Torrette in codice rosso.

Ancora da chiarie le cause dell’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i mezzi della Croce Verde di Jesi, della Croce Gialla di Chiaravalle e l’automedica di Falconara, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli. Entrambi i feriti non risultano in pericolo di vita. Illesa, ma sotto choc, la donna che era alla guida dell’automobile. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Ancona, che dovrà accertare le eventuali responsabilità.