Incidente all'incrocio, investito un ciclista: atterra l'eliambulanza

Terribile schianto nel pomeriggio di ieri in via Ravagli a Jesi. A rimanere gravemente ferito un ciclista di 56 anni, travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni sarebbero gravi e per lui è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedal regionale di Torrette. Sul posto anche gli operatori della Croce Verde di Jesi e la polizia locale. L'uomo è in prognosi riservata.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO