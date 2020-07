Paura in autostrada, lo pneumatico prende fuoco: fiamme a pochi passi dalle auto

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 5:00 circa in A14 al Km 233, da Ancona sud in direzione sud, per l'incendio ad un pneumatico di un tir. I pompieri hanno estinto l'incendio della ruota del camion, spento le fiamme che si erano propagate nella vicina scarpata e messo in sicurezza l'area dell'intervento. L'autostrada in direzione sud è stata chiusa per alcuni minuti per consentire le operazioni di spegnimento, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

