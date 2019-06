Auto in fiamme in A14, il conducente muore carbonizzato

Tremendo incidente nel pomeriggio di martedì in A14 con un automobilista morto carbonizzato tra le fiamme della sua vettura. Come riporta RiminiToday, le fiamme si sono sprigionate verso le 17,45 nella corsia sud. Il veicolo ha avuto il tempo di accostare nella corsia di emergenza prima che l'abitacolo venisse avvolto dall'incendio. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Per l'uomo che si trovava al volante, però, non c'era più nulla da fare. Si tratta di Andrea Borgogelli, un 41enne di Fano, che stava guidando l'auto intestata alla madre quando le fiamme hanno avvolto l'abitacolo non lasciandogli scampo. La tragedia si è consumata intorno alle 17.45, all'altezza del chilometro 138 della carreggiata sud dell'autostrada poco dopo la galleria di Scacciano. A raccontare per primi la dinamica sono stati altri automobilisti che, all'improvviso, si sono trovati davanti e di fianco l'auto avvolta da lingue di fuoco.

«Stavo seguendo quel Maggiolone Volkswagen cabrio - ha raccontato uno di questi agli agenti della polizia Autostradale - quando, poco dopo la galleria di Scacciano, l'abitacolo è come esploso e le fiamme hanno avvolto il veicolo. Il guidatore ha tentato di accostare ma, l'auto, si è spostata lentamente verso destra andando a strisciare contro il guard rail della corsia di emergenza". Un resoconto analogo è stato fatto anche dal guidatore che ha sorpassato il veicolo poco prima che venisse avvolto dalle fiamme.

Diversi gli automobilisti che si sono fermati a loro volta nella corsia di emergenza per dare l'allarme facendo accorrere sul posto i vigili del fuoco con l'autobotte, i mezzi del 118 e la polizia Autostradale. Il personale del 115 è riuscito ad estinguere le fiamme e, riverso al posto di guida, è stato trovato il cadavere del guidatore. Il medico di Romagna Soccorso non ha potuto far altro che dichiararne il decesso e, l'area, è stata messa in sicurezza dagli agenti della Stradale. Verso le 21.30, una volta identificati i resti carbonizzati, il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha dato il via libera alla rimozione del corpo disponendo, allo stesso tempo, il sequestro del veicolo bruciato sul quale verranno effettuati i rilievi per capire la natura del rogo.