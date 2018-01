Incidenti stradali ed auto a fuoco, paura nella notte

Incidenti stradali ed auto a fuoco. Notte movimentata, quella tra domenica e lunedì, per i vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire prima a Senigallia e poi ad Osimo. Ecco cosa è successo.

Il primo intervento dei pompieri alle 21:45 di ieri, a Senigallia sulla SP Sant'Angelo dove due auto si erano scontrate tra di loro. I pompieri sul posto hanno estratto il conducente della Mini e messo in sicurezza le vetture coinvolte. Alcune ore dopo invece, sono dovuti intervenire ad Osimo in via Jesi per un incendio autovettura. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Osimo e in supporto l'autobotte da Ancona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito