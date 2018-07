Prima l'incidente stradale e poi l'incendio, macchina in fiamme

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15,30 circa a Falconara in via del Consorzio per una vettura che si è incendiata a causa di un incidente stradale. La squadra dei pompieri è arrivata sul posto con autopompa e autobotte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Per fortuna non ci sono stati feriti.