Carambola tra cinque veicoli, uno finisce in un campo: paura per gli automobilisti

BELVEDERE OSTRENSE - Sono stati attimi di paura quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri in località Fornace, dove cinque veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi incidente stradale. Lo scontro è stato causato da un frontale tra una Fiat Panda ed una Renault Clio: poi a catena altre tre auto hanno provocato un tamponamento. Nell'impatto la Renault è schizzata come una scheggia impazzita nel campo adiacente la strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Per fortuna non ci sarebbero feriti gravi e dopo le operazioni di messa in sicurezza della zona, la strada è stata riaperta alla viabilità.