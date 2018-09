Perde il controllo dell’auto e finisce sull'aiuola: denuncia e patente ritirata

Qualche bicchiere di troppo e la macchina che finisce sull’aiuola della Baraccola. Serata di paura e sanzioni per un automobilista peruviano che martedì sera è finito con la sua fiat Punto in mezzo alla rotatoria davanti davanti all’UCI Cinema. All’uomo, risultato positivo al test alcolemico, è stata ritirata la patente e nei suoi confronti è scattata anche una multa e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Tutto è accaduto intorno alle 22 davanti agli occhi di alcune persone che stavano uscendo dal cinema. L’automobilista viaggiava insieme a una connazionale che sedeva sul lato passeggero quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito sull’aiuola della rotatoria. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale che ha eseguito i controlli di rito compreso l’alcoltest. L’automobilista aveva un tasso superiore al limite del consentito.