Tragico schianto lungo la Flaminia, tre morti: due erano operai

E' di tre morti il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale Flaminia, tra Gualdo Tadino e Fossato di Vico. Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate tra di loro ed una è andata a fuoco. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a tre automobilisti. Sul posto oltre alla Polizia Stradale e ai vigili del fuoco anche Carabinieri e personale del 118 che purtroppo però non ha potuto fare niente per salvare le loro vite.

A perdere la vita due umbri di 50 e 44 anni, operai in una ditta di Sassoferrato ed un 55enne.