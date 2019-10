Schianto nella notte, scooter travolto da una Harley Davidson: muore a 17 anni

Tragedia ieri sera a Campocavallo. Un ragazzo osimano di 17 anni è morto in un terribile incidente avvenuto alle 23,45 all’incrocio tra via Jesi e via Bachelet. Era ancora in vita quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, ma a causa delle gravissime lesioni riportate, è deceduto nella notte all’ospedale di Osimo.

Elia C., studente osimano non ancora maggiorenne, era in sella al suo scooter Aprilia Scarabeo e da via Bachelet stava svoltando su via Jesi (tratto della Provinciale 3) quando, all’incrocio, si è scontrato con una Harley Davidson su cui viaggiavano un 42enne di Recanati (rimasto illeso) e una passeggera di 36 anni (ferita in modo non grave). Secondo i primi accertamenti della polizia stradale della sezione di Ancona, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Senigallia, il drammatico incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza: la Harley Davidson non avrebbe rispettato lo stop.

L’impatto è stato terribile. Il 17enne è stato sbalzato dal sellino del suo scooter ed è volato sull’asfalto. Immediato l’intervento del 118. Poi la corsa all’ospedale di Osimo dove, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare.