Gianni, investito da un furgone nella rotatoria maledetta: disposta l'autopsia

La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte di Gianni Volterra, il pensionato anconetano di 80 anni investito e ucciso da un furgone in piazzale della Libertà, nei pressi della rotatoria fuori dalla galleria del Risorgimento.

L’esame autoptico si svolgerà martedì prossimo (28 gennaio) nell’istituto di Medicina legale di Torrette. A disporlo è stato il pm Paolo Gubinelli che ha aperto un fascicolo sulla morte dell’anziano e ha indagato, come atto dovuto, il conducente del furgone che l’ha investito, un 60enne titolare di una ditta di tappezzeria nautica a Porto San Giorgio, assistito dall'avvocato Piero Cavalcanti. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente, non del tutto chiara: potrebbero essere d’aiuto le immagini riprese da due banche della zona e acquisite dagli investigatori.

L’ipotesi più probabile resta quella della fatalità: sembra che l’ottantenne non stesse attraversando, ma sarebbe caduto dal marciapiede mentre passeggiava per raggiungere gli amici al circolo di via Persiani, forse per un infortunio oppure per un malore. L’autopsia dovrebbe chiarire proprio questo aspetto. A confermare la prima ricostruzione, anche un automobilista che di trovava proprio dietro al furgone ma non si è potuto fermare e ha contattato in un momento successivo la polizia. Il conducente, sotto choc per la disgrazia, ha riferito di non essersi accorto di nulla e di aver inchiodato non appena ha sentito un rumore, quello del corpo del povero nonnino finito sotto le ruote del mezzo. La sua versione coinciderebbe con il fatto che nella parte anteriore del furgone, posto sotto sequestro, non vi sono segni di ammaccature.



Andava al circolo dagli amici, un furgone l'ha travolto: Gianni è morto così

La notizia dell'investimento

IL VIDEO SUL LUOGO DELLA TRAGEDIA