Ghiaccio da paura, raffica di incidenti: donna sbanda e finisce contro un palo

Ghiaccio da paura, altri tre incidenti si sono verificati questa mattina, oltre alla maxi carambola sull’Asse nord-sud. (GUARDA IL VIDEO).

Particolarmente pericolosa via Barcaglione, dove due auto sono finite fuori strada a breve distanza di tempo, attorno alle 7. In un caso non ci sono stati feriti, nell’altro una donna di 59 anni è finita all’ospedale in condizioni non gravi, ma era sotto choc per aver perso il controllo della sua vettura a causa di una lastra di ghiaccio: è finita fuori dalla carreggiata, schiantandosi contro un palo. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Gialla di Falconara che ha accompagnato la donna a Torrette, mentre la polizia stardale si è occupata dei rilievi.

Un terzo incidente si è verificato, sempre questa mattina, a Montacuto: una giovane mamma con la sua Fiat Panda è finita fuori strada al bivio con via Del Conero, ma per fortuna non si è fatta male.