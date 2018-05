Tamponamento a tre in galleria, disagi al traffico

Incidente stradale intorno alle 11.45 di questa mattina dentro la galleria Risorgimento ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento tre auto, che viaggiavano in direzione centro città, si sono tamponate. Davanti viaggiava una Nissan grigia, in mezzo una Bwm e per ultimo un furgoncino. I conducenti, vista anche la bassa velocità alla quale viaggiavano, non sono rimasti feriti e sono usciti dai veicoli incidentati senza particolari disagi. Problemi invece per la viabilità con una lunga fila che si è creata poco dopo il tamponamento. Sul posto la pattuglia del Nucleo Operativo dei Carabinieri.

Aggiornamento delle 12.21 - La situazione viabilità è in miglioramento ed ora la circolazione procede senza particolari intoppi

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO