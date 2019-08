Esplode la gomma, il furgone si ribalta: tre feriti e traffico infernale in A14

Sabato infernale nel tratto anconetano dell’A14. Dopo lo schianto tra due auto che ha visto coinvolti anche una mamma e il figlio di 12 anni, con 6 feriti in tutto, avvenuto attorno alle 9,30 poco dopo il casello di Ancona Sud, un secondo incidente si è verificato attorno alle 12,30 poco più avanti, al km 243, prima dell’uscita di Loreto, sempre in carreggiata sud: il bilancio è di 3 feriti, uno grave, portati tutti all’ospedale di Torrette.

Viaggiavano a bordo di un furgone Daily Iveco che a causa dell’esplosione di una gomma ha sbandato e poi si è ribaltato su un fianco. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con la Croce Gialla di Camerano e l’automedica di Osimo, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi e la gestione del traffico, andato nuovamente in tilt, con code fino a 6 chilometri, in una giornata da bollino nero sia per l’esodo estivo, sia per 40mila persone in viaggio per il Jova Beach Party, in programma questa sera al Lido di Fermo.