Furgone fuori strada, ribaltato e in bilico: l'intervento dei vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperare il furgone che ieri pomeriggio, in zona mensa universitaria, è uscito di strada, ribaltandosi e rimanendo in bilico sul muretto adiacente al marciapiede. Sul posto anche l'autogrù che ha recuperato il veicolo per la successiva rimozione da parte del soccorso stradale.

Gallery