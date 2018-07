Un furgone si ribalta in autostrada, traffico rallentato sulla via del mare

Stavano percorrendo l'autostrada A14 in direzione sud quando, poco dopo l'uscita di Loreto, chi era al volante ha perso il controllo del mezzo. Un incidente spettacolare e che per fortuna non ha avuto conseguenze se non qualche rallentamento sulla via del mare. È successo stamattina attorno alle 7.30. Un Ducato, per cause ancora da accertare, si è ribaltato diverse volte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la strada. I due occupanti del mezzo sono usciti pressoché illesi. Il traffico ha subito un leggero rallentamento.