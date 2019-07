Il furgone esce dalla rotatoria e si schianta contro il muro di cemento, l'autista è grave

Stamattina, intorno alle 5,30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi lungo viale Don Minzoni, all'incrocio con via Cartiere Vecchie per un incidente stradale. Un signore alla guida di un furgone, nella rotatoria, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato frontalmente contro il muro in cemento armato ed è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

I vigili del fuoco hanno lavorato diverso tempo con cesoie e divaricatore per liberare l’autista, un uomo di 49 anni, affidato al personale medico del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Poi i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.