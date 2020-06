Incidente sull'Asse, motociclista travolto e sbalzato su un campo

ANCONA - Incidente stradale questa mattina lungo l'Asse Nord Sud in direzione Baraccola all'altezza dello svincolo per Tavernelle. Per cause ancora in fase di accertamento un motociclista si è scontrato con un Furgone Fiat ed è stato sbalzato oltre il guardrail, finendo sull'area verde adiacente la carreggiata. Sul posto il 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Ancona che ha soccorso l'uomo e lo ha trasportato in ospedale. Per fortuna il centauro è sempre rimasto cosciente e non sembrerebbe in pericolo di vita.

Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso. La strada in direzione Baraccola è rimasta chiusa la traffico per tutta la durata dell'intervento sin dallo svincolo di Vallemiano.