Furgone impazzito piomba in un giardino, travolti due anziani: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Filottrano. Un furgone aziendale è piombato a tutta velocità in un giardino privato e ha urtato una coppia di anziani seduti davanti all’ingresso della loro abitazione. Alla guida del mezzo c’era un uomo, rimasto illeso, che poi è stato raggiunto e interrogato dai carabinieri di Filottrano per ricostruire la dinamica del pauroso incidente avvenuto in via Imbrecciata, attorno alle 19.

All’ospedale, invece, sono finiti i due ottantenni, sotto choc ma feriti fortunatamente in modo lieve. Il furgone impazzito, infatti, dopo aver sfondato la recinzione, è piombato nel giardino, ha abbattuto delle piante e ha terminato la corsa contro l’abitazione, finendo proprio in mezzo alle due sedie: un miracolo. Gli anziani, nell’urto, sono caduti a terra e si sono procurati delle contusioni. Sul posto, allertati dai vicini, sono subito arrivati i mezzi di soccorso, con il 118 di Jesi e Filottrano, oltre ai carabinieri che indagano sull’accaduto.