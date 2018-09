Si dimentica di mettere il tappo, furgone perde gasolio e provoca un incidente

Stava viaggiando a bordo del suo scooter quando improvvisamente è scivolata ed è caduta sull'asfalto. Paura ieri pomeriggio, quando da poco erano passate le 16, in via Cavour ad Ancona. Ad avere la peggio una donna di 40 anni che non ha potuto evitare una grossa macchia di gasolio proveniente da un furgone che poco prima era transitato nella zona. L'autista infatti, secondo una prima ricostruzione, si era dimenticato di mettere il tappo dopo aver rifornito il suo mezzo al distributore. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno prestato le prime cure alla sfortunata scooterista che per fortuna non ha riportato particolari conseguenze.