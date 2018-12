Frontale tra due auto, ferito un automobilista: in ospedale

Il frontale contro un’altra auto e poi la corsa finisce contro un muro. Un incidente stradale è stato registrato questa mattina, attorno alle 10.30, in via della Montagnola. Il sinistro ha coinvolto due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Una delle due, dopo l’impatto, ha finito la corsa contro un muro.

Sul posto sono intervenute una pattuglia della polizia municipale, le ambulanze di 118 e Croce Gialla di Ancona e dei vigili del fuoco che hanno soccorso una persona, portata in ospedale in condizioni non gravi. In strada anche i mezzi della ditta Corradini che hanno provveduto ala messa in sicurezza della strada.