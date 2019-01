Frontale tra due auto, una si capotta: traffico in tilt

Frontale questa mattina attorno alle 9.30 in via del Consorzio, all'incrocio con via dell'Industria, tra due auto. Ad avere la peggio è stato un falconarese di 69 anni che viaggiava, al volante della sua Daewoo Matiz. L'uomo proveniva da via dell'Industria e ha svoltato su via del Consorzio quando, in direzione aeroporto, è arrivata una Citroen C3 condotta da un 23enne, anche lui di Falconara.

Le due auto si sono scontrate e la Matiz si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e la polizia municipale di Falconara. La società Pissta, addetta alla pulizia della strada post incidente, ha provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. Il 69enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Le sue condizioni non sono gravi. La circolazione ha subito rallentamenti per circa mezz’ora: è stato necessario istituire il senso unico alternato e temporaneamente sospendere completamente la circolazione per consentire la rimozione dei veicoli.