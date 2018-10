Schianto micidiale all'ingresso della città: c'è un morto

Due sere, due morti. Per Falconara è la seconda tragica serata consecutiva. Ieri la morte di Enrico Orlandini investito dall'automobile guidata da un ubriaco, poco fa il decesso di una persona, morta per le ferite riportate in un frontale che è avvenuto attorno alle 21.30 in via Baldelli. Secondo una primissima ricostruzione un'Alfa Mito, mentre viaggiava in direzione Castelferretti avrebbe invaso l'opposta corsia. In quel momento, sulla stessa strada ma in direzione opposta, arrivava un altro automobilista a bordo di uno Fiat Scudo.

L'impatto è stato tremendo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Falconara e le ambulanze della Croce Gialla di Chiaravalle e di Falconara. Il conducente della Mito è stato estratto dall'abitacolo in condizioni gravissime. I sanitari hanno tentato il tutto per tutto ma non c'è stato nulla da fare. Grave ma non in pericolo di vita l'auto automobilista portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.