Frontale con un furgone, l'auto finisce nel fosso: feriti intrappolati tra le lamiere

Frontale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada che porta alla frazione del Ghettarello, poco distante da via della Madonnetta ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento un Fiat Scudo si è scontrato con una Fiat Panda che nell'impatto è finita in un fosso rischiando di ribaltarsi.

Una donna classe 1933 è rimasta incastrata nell'auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere. L'anziana ed una donna di 58 anni che si trovava con lei nel veicolo sono state trasportate in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona, mentre un terzo uomo, alla guida del fuorgone, è stato caricato sull'ambulanza della Croce Rossa di Ancona. Per fortuna tutti e tre non sarebbero in pericolo di vita.