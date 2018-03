Frontale a Gallignano, 5 coinvolti: feriti nello scontro anche due giovanissimi

Due ragazzini al Salesi e tre adulti feriti al pronto soccorso di Torrette. È questo il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto attorno alle 14 di oggi (domenica 18 marzo) nei pressi di Gallignano. Scontro frontale che, per fortuna, nonostante gli ingenti danni alle carrozzerie delle due autovetture, non ha avuto esiti gravi per i coinvolti.

Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 assistita da un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e da un'altra della Croce Gialla di Agugliano. Ancora in corso di valutazione la dinamica dello schianto.