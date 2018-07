Perde il controllo del furgone e fa un frontale contro un muretto, ferito un 22enne

Alle 7 circa di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti a Senigallia sull'Arceviese al nei pressi della zona industriale di Pongelli per incidente stradale. Un ragazzo di 22 anni alla guida di un furgone, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha urtato il guardrail e il muro di un'abitrazione.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente. È stata fatta partire l'eliambulanza da Torrette ma, per fortuna, non c'è stato bisogno del suo intervento. Il conducente del furgone veniva trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.