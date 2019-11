Frontale tra due auto, uno dei conducenti era ubriaco: patente ritirata

FABRIANO - Giovedì 31 ottobre, verso mezzogiorno, si è verificato un incidente in viale Stelluti Scala, vicino alla Stazione ferroviaria, nel quale uno dei conducenti, che proveniva da Piazzale XX Settembre, ha invaso la corsia opposta andando ad urtare frontalmente un altro veicolo che procedeva normalmente nel senso opposto di marcia. La Polizia Locale intervenuta sul posto, dopo aver garantito ai conducenti (entrambi feriti in modo non grave) le cure del caso, ha effettuato gli accertamenti di legge e tramite gli esami ematici è risultato che il conducente che ha provocato l’incidente aveva un tasso alcolemico 6 volte superiore a quello massimo consentito.

Gli agenti hanno proceduto pertanto al ritiro della patente di guida ed il responsabile andrà incontro alla sospensione della patente - da uno a due anni - con sottrazione di 10 punti oltre alla sanzione pecuniaria.