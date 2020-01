Terribile frontale sulla Corinaldese, auto distrutte: ci sono dei feriti

Violento frontale ieri pomeriggio sulla strada provinciale Corinaldese, all'altezza di Borgo Catena a Senigallia. Una Mercedes Classe A si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto, poi finita in un fosso. Un impatto violento con le due auto che sono andate parzialmente distrutte.

Il bilancio parla di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Ad avere la peggio è un 55enne di Senigallia, alla guida della Mercedes, che è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette ed ora è in prognosi riservata. Feriti anche gli occupanti della Fiat Punto, un 60enne ed un 64enne, entrambi trasportato dagli operatori del 118 all'ospedale di Senigallia. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia.