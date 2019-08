Frontale nella notte, auto distrutte nello schianto: tre i feriti in ospedale

Incidente stradale questa notte poco dopo le 4 tra Chiaravalle e Jesi. Per cause in fase di accertamento, si sono scontrate due autovetture con a bordo tre persone. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture di cui una alimentata a gas metano ed hanno prestato assistenza durante i rilievi ed il recupero dei mezzi. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 6. Nessuno di loro è in pericolo di vita.