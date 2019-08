Auto finisce in un campo dopo un frontale spaventoso: 4 feriti, due sono gravi

Un pauroso incidente è avvenuto a Camerano, attorno alle 22,30: un frontale terribile tra due auto, una delle quali è finita in un campo. Il bilancio è di 4 feriti, due dei quali in gravi condizioni.

Lo schianto è avvenuto lungo la Cameranense. Secondo una prima ricostruzione di polizia e carabinieri intervenuti sul posto insieme a vari mezzi del 118 e ai vigili del fuoco, la Lancia grigia su cui viaggiavano tre giovani ha sbandato in discesa, è andata in testacoda ed è finita fuori strada, ribaltandosi più volte, dopo lo scontro violentissimo e frontale con un’altra Lancia Musa, alimentata a Gpl, che procedeva verso Camerano, su cui si trovavano tre persone (una coppia di sessantenni e un’anziana). Il 118 è intervenuto tempestivamente con due automediche e due ambulanze della Croce Gialla di Ancona e Camerano.

Il ferito più grave è il 19enne che si trovava nel sedile posteriore dell’auto finita nel campo: è stato trasportato a Torrette in codice rosso. Illeso il conducente, ferita in modo più lieve l’amica 25enne che sedeva davanti. In codice rosso all’ospedale è stata accompagnata anche la donna di 69 anni, residente a Camerano, che si trovava nella Lancia Musa, rimasta comunque sempre cosciente. Com lei a Torrette, meno grave, il marito 66enne e per accertamenti l’anziana che viaggiava con la coppia. La Cameranese è rimasta bloccata, in attesa che venissero completate le operazioni di soccorso e le procedure di rilievo dell’incidente.