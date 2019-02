Frontale contro un furgone, c'è una vittima

Ennesima vittima della strada questa mattina a causa di un frontale. L'incidente si è verificato attorno alle 11.30 a Servigliano. A perdere la vita è stata una donna di 70 anni che si trovava al volante della sua Fiat Panda.

Per cause ancora in corso di accertamento l'auto si è scontrata frontalmente con un furgone. Le condizioni della 70enne sono apparse subito gravissime. Il 118 ha inviato i soccorsi ed è stata fatta alzare anche l'eliambulanza ma nonostante gli sforzi per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. In ospedale è stato portato anche l'autista del furgone. Non è in pericolo di vita.