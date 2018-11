Incidente all'alba, schianto tra due auto: conducente estratto dalle lamiere

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina all'alba a Filottrano in via Fiumicello per un incidente stradale che ha visto coinvolte una Citroen C3 e una Fiat Punto. La squadra dei pompieri ha collaborato con il personale del 118 ad estrarre dall'auto la persona alla guida della Fiat Punto e a mettere in sicurezza entrambe le vetture coinvolte.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO